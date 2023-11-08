當結束了一整天的忙碌，想要好好放鬆心情、跟三五好友、或是情侶約會、同事慶生、閨蜜聚餐，或自己想下班小酌，都會想找家頻率相近的酒吧微醺一下。小編就來推薦一家中山區可以喝酒，唱歌的《干啦！Music Bar！》，店名承襲台灣人在喝酒時最喜歡說口頭禪「干啦！」，並結合歡唱元素，創造出人與人輕鬆零距離的氛圍，在繁華緊湊的都市生活中，打造一個讓人放鬆小憩之地，絕對是每個人釋放壓力的新選擇！

《干啦！Music Bar！》位於北市中山北路二段，店門口以黑色為基調，並搭配鮮明的橘黃色「干」字LOGO，還沒走進店裡就先給人一種低調舒適不矯揉的親民感受。

圖片來源：《干啦！Music Bar！》

進入店裡後首先可看到明亮的吧台，吧台旁設有LINE、Facebook、IG 三種方式可以加入「干啦！」官方帳號，二話不說趕緊先加入再說啦！

圖片來源：《干啦！Music Bar！》

酒櫃上有提供各式酒類，包括紅酒、威士忌、梅酒、琴酒、風味水果酒、Shot盤、札幌生啤SAPPORO、無酒精果汁等多樣化選擇。（腦闆說，如果喝High了旁邊還有如同電影捍衛戰士裡的請客鐘可以敲喔！）

圖片來源：《干啦！Music Bar！》

《干啦！Music Bar！》顧名思義就是要有酒也要有音樂，店內有四台大型LED電視並加上1組LED投屏，四隻麥克風加上超強影音點唱機，想點的歌應有盡有。來到這裡的你高歌一曲，盡情用歌聲抒發自己的心情吧～點首想唱的歌號交給吧台，開心時隔壁桌客人可能會幫你鼓掌或一起站起來High喔～更歡迎找腦闆一起干一杯啦～

圖片來源：《干啦！Music Bar！》

在餐點部分，店內招牌「干5拼」絕對必點！還有最推薦的特製滷味，搭配特製辣椒醬，品嚐過的客人都讚不絕口！下酒菜還有古溜酸魚皮、無骨雞腳凍、彈牙豬肚肚，各式炸物如炸雞塊、薯條、排骨酥、澎湖花枝丸、黃金蝦排，另外還有水餃也是必備的下酒菜呢!後續店家還會陸續提供新式食材，敬請期待囉～

圖片來源：《干啦！Music Bar！》

《干啦！Music Bar！》主打氣氛型歡樂酒吧，在這裡你可以享受到好吃的滷味炸物，舉起酒杯讓自己進入微醺狀態，讓煩惱逐漸消散～這裡還有提供包場活動服務，尾牙、春酒、生日Party、各式慶祝等，比去KTV還要更高的CP值，就快到《干啦！Music Bar！》喝一杯吧！

好康優惠，即日起，凡消費1000元，即送100元優惠券(需於下次消費時使用)，老闆佛心來著，還不趕快揪團來!

圖片來源：《干啦！Music Bar！》

《干啦！Music Bar！》

訂位專線：02-25626698

地址：台北市中山區中山北路二段77巷19之3號

※酒後不開車，安全有保障。飲酒過量，害人害己。未滿十八歲禁止飲酒。