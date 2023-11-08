高股息ETF是不少人喜歡投資的標的，其中元大台灣50(0050)受益人數已逼近70萬人，有專家表示，老牌市值型ETF富邦公司治理（00692），最新單次年化配息率達7%，成為市值型配息王，他分析00692的配息和報酬目前更勝0050。

竹科工程師、理財達人知美在臉書粉專撰文指出，富邦投信官網最新公告配息，00692今年11月的配息金額達1.062元，如果以10月31日當天收盤價格30.33元計算，單次的年化配息率來到7%。

知美實際試算00692與0050的報酬率，00692在2021年、2022年實際配息率為5.18%和6.62%，更勝0050的2.48%和4.09%，進一步比較近三年實際報酬率，00692累積報酬率為36.21%，更勝0050累積報酬率30.23%，不論是報酬、配息皆名副其實擊敗大盤。

至於持有00692，如果想平均月領1萬元現金股利，知美計算所需張數則為56.498張，成本171萬3585元。

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