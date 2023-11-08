華為5G旗艦手機Mate 60 Pro採用中芯7奈米製程，顯示大陸在半導體自主目標上近期取得進展，但南華早報撰文示警，美國政府近期又升高出口管制，而且鎖定較不先進的曝光機，正暴露出大陸晶片生產設備的缺陷。

報導指出，拜登政府以國家安全擔憂為由，進一步加強去年10月發布的出口法規，主要目的是想切斷大陸獲得ASML較不先進的晶片製造設備，以及從輝達取得數據中心晶片，藉此削弱大陸的人工智能(AI)發展。

根據美國商務部工業安全局這份長達121頁的出口管制文件，將限制ASML向大陸出口包括Twinscan NXT1980Di在內的深紫外光機（DUV）。市場分析公司Counterpoint Research分析師王哲宏（Brady Wang）說，如果大陸沒有可用的在地替代設備，1980Di又被排除在外，將重創大陸先進以及成熟晶片製程。

該報導提到，1980Di將是荷蘭出口禁令的最後漏洞，因為這台曝光機可支持7奈米製程，因此，在多數情況下，該台曝光機也能生產28奈米以及14奈米晶片。