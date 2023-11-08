北臺八縣市包括宜蘭縣、基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣，由於地緣關係密不可分，人文、經濟與交通形成一條都會走廊帶，然而共存共榮之北臺生活圈需建立在人民生命財產安全的基石上，所以整合北臺八縣市救災救護資源即是今年區域合作的重點策略。

新北市劉和然副市長表示，侯友宜市長特別強調區域治理與整合的重要性，今年9月21日北臺八縣市共同簽署「北臺八縣市跨區通報支援協定」，並研議出合作細節及通報機制，爾後不論是救護車、消防車或是其他救災能量都可相互支援，有效提昇政府與民間災害搶救時效，藉由相互支援合作機制，減低大規模或複合型災害衝擊。

新北市政府消防局李清安局長提及，除了透過MOU建立一個有效的災害防救合作平台，北臺八縣市同時也會常態性辦理演練、交流救災技巧，持續展開「地方與地方」的對話與合作。例如探討跨縣市支援注意事項；強化橫向縱向跨單位整合救災機制；透過縣市互訪，共同提昇避難弱勢場所的火災疏散及應變能力。

不止縣市間的合作，今年度亦首次舉辦「青年創議市集－北臺政策提案競賽」活動，其中，由銘傳大學洪啟東院長及林文苑主任指導的「北臺超人」團隊，以VR技術創建互動式影片，社區民眾可身臨其境體驗地震災害實況。為了讓提案內容更貼近實務，自4月入圍以來銘傳團隊積極尋求新北市政府消防局協助、輔導，期間雙方召開5次會議進行政學交流、情境模擬及提案推演，終於在10月榮獲青年提案競賽優選，李清安局長表示讚賞，更支持青年創意與政府部門合作落地實現。

銘傳大學榮獲「青年創議市集-北臺政策提案競賽」優選(新北市政府消防局提供)

劉和然副市長說：既然要合作就把平台建構得更緊密，除了北臺八縣市間的跨域支援機制，讓跨世代的青年參與公共政策可激盪出更多火花，為災害防救注入一股新的活水，透過這個平台，北臺八縣市可以攜手面對共同的問題與挑戰，打造一個安全、宜居、創新、永續的北臺區域，讓北臺灣千萬人共好。(新北市政府消防局廣告)