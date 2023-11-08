新北市三重派出所，日前遭20多名惡煞包圍，在門口不斷嗆聲事件，雖然事後有將人逮捕帶回，但對於警方當時毫無作為，而遭受民眾批評，警政署長今天在臉書發文表示：「請各警察幹部們嚴正看待」。

警政署長在臉書的發文。（翻攝臉書NPA 署長室）

這個月4日，新北市三重派出所，因為處理酒醉民眾，帶回報護管束事件，造成民眾不滿，民眾率眾挑戰公權力，包圍派出所嗆聲，這個事件在隔天順利逮捕所有人後送辦，但是挑戰公權力，警方第一時間沒有逮人，這在警界已不是第一次，網友紛紛調侃，包圍派出所都沒事，真是讓人不解。

警政署長在臉書發言如下：

面對近日包圍三重派出所事件造成的社會紛擾，

請各警察幹部們嚴正看待，

作為借鏡，虛心自省，帶領同仁捍衛法治尊嚴。

派出所是伸張正義的象徵，

是民眾最信任的所在，

囂張之徒若膽敢來此猖狂挑釁，

務必在第一時間，

展現專業，果斷強勢執法，

給民眾安心安寧的環境。

但是文章PO出來，底下留言的有的支持，但是也有很多網友酸溜溜的留言，這篇文章甚至被轉PO到《靠北police》根本就是被罵翻了。網友留言表示：「你跟我談尊嚴？？」、「聽君一席話，如聽一席話」、「說到做到，公文一定到？」、「其實警察會被看雖小，也是因為上面的政策所導致」、「尊嚴都你丟的，幹話也都你在講的，業務還不是一直包起來，基層還不是累得跟狗一樣」、「強力悍衛官位！」。

底下網友留言酸溜溜。（翻攝靠北police）

底下網友留言酸溜溜。（翻攝靠北police）