2024大選，民進黨總統參選人賴清德選情穩定仍積極備戰，7日公布由曾助陣柯文哲競選台北市長的新黨前立委姚立明擔任競總主任委員，引發討論。國民黨立委王鴻薇嘲諷「敗軍之將何足言勇」，指出姚立明2018年曾為姚文智操盤，最後敗給柯文哲，也證明「民進黨沒人」承認民進黨的人站上第一線會影響選情；此外，姚立明是「倒扁大將」，賴4年前曾喊特赦阿扁，如今是要切割陳水扁嗎？是找姚立明對付陳水扁？

賴清德７日公布競選總部組織架構，宣布姚立明擔任主委，直言「姚老師會幫我打敗柯文哲」；姚立明則說，他與柯是「因誤會而結合，因了解而分手」，跟賴則是交往而結合。外界也認為，賴找上姚立明就是將柯文哲視為最大對手。

王鴻薇７日在臉書發文，直接點明「賴清德找姚立明非高招、敗軍之將何足言勇」，賴清德找姚立明擔任競總主委，說要靠他打敗柯文哲，顯然賴清德出現政治判斷重大失誤。

王鴻薇指出，首先柯文哲跟姚立明兩人早就分道揚鑣，2018年白綠分裂，民進黨派出姚文智跟柯文哲競選台北市長，姚立明就宣布擔任姚文智的競選總幹事，還說「柯文哲是個會隨著自身利益擺動的政治人物」，最後鎩羽而歸，姚立明已經敗給柯文哲，賴清德居然還像撿到寶一樣當新聞公告，應該是對姚立明不熟。

王鴻薇也質疑，姚立明的出現，更讓人不禁懷疑「民進黨沒人？」這也驗證了民進黨包括近日的梁文傑、鄭文燦、趙天麟私德爭議，連競選總辦公室總幹事潘孟安也被我揭發論文抄襲問題，爭議事件疑雲讓「民進黨」折兵損將，民進黨雖然嘴硬，但是賴清德的作法，變相就是承認民進黨的人站上第一線，會影響選情。

王鴻薇說她要提醒賴清德與民進黨，姚立明過去就是紅衫軍倒扁大將，四年前賴為了跟蔡英文參選總統還曾提出特赦阿扁，如今找倒扁大將是要切割陳水扁嗎？「到底是找姚立明對付柯文哲，還是找姚立明對付陳水扁？」