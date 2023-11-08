最近氣溫驟降，日夜溫差大，有剛分發到派出所的菜鳥警員，在臉書社團發文，抱怨當初說好分發就會發外套，結果上大夜班的時候冷到默默發抖，沒想到這篇文章出來，一堆學長姐馬上熱情留言教這名學弟該怎麼做。

臉書社團《靠北police》昨天晚上出現一篇文章，一名剛分發的菜鳥警員投稿PO文詢問，「40期的各位拿到外套了嗎?當初畢業時，學校說先收走，出來後會馬上給我們，現在進入冬天了，天氣寒冷，我還是沒外套穿，上大夜班的時候只能默默地發抖。」

警用外套。（示意圖、中時資料照）

沒想到PO文一出，一堆學長姐就在底下留言：「騙肖，現在有冷到要穿外套？」、「這肯定是北部的，南部還是熱」、「有好學長！就有外套了！千萬別相信官的嘴！」、「身材尺寸給我，若真的需要，私訊給我」、「找學長要 制服一直發 衣櫃都快爆滿了」、「當時也是報到後，學校的衣服才發到單位上」、「可憐的孩子，需要我的外套嗎，高雄穿不到XD」，看到留言後，發現有學長姊真好！