國民黨台北市議員徐巧芯6日出示照片踢爆，陸委會副主委梁文傑10月27日晚進入的招待所疑有女陪侍，梁則回應只是找朋友，並沒有不當接觸；徐再爆，該招待所據傳老闆是涉及「88會館之亂」、詐欺和地下匯兌的嫌犯鍾興樺，質疑內情不單純。媒體人黃揚明質疑，梁文傑的太太綠委林楚茵正在爭取不分區連任，打梁文傑變成一個觀感題。無巧不巧，就在開不分區提名委員會的前一天，這些資料全出來了，誰會知道時機？

「這家居酒屋5月份的餐敘，為什麼要拖到11月份爆料？」黃揚明7日在《大新聞大爆卦》節目提到，這個爆料的人他是在誘導說，這個私人招待所跟梁文傑有關係，可是沒有直接證據。兩個都不會打死你的東西，放在一起，在同一天的時候，「他的目的就不是梁文傑了！」

黃揚明直言，「如果沒有前面那一趴，沒有那個鄭文燦跟梁文傑十幾年前去酒店的事又被重提，梁文傑根本不重要！」可是這個時間點打，因為5月份那張照片，裡面還有潘孟安、有李文忠，就是要營造你們新潮流就是夜夜笙歌。可是梁文傑的太太林楚茵最近正在爭取不分區連任，現階段不分區如果林楚茵排進去，馬上11月15日要公布，打梁文傑，是不是就會變成一個觀感的題目就可以進去？

黃揚明強調，自己寫完這篇文章後，無巧不巧，當天晚上剛好是民進黨開不分區提名委員會的會議，賴清德還親自出席，怎麼這麼巧？會知道民進黨要開不分區提名會議的，會是哪些人？就是在開不分區提名委員會的前一天，這些資料全部出來了！也難怪林楚茵今天說，天上突然掉下來一坨屎！

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