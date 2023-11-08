樂天桃猿在台灣大賽G3以7比4擊敗味全龍，取得2勝1敗領先優勢，開路先鋒林立在5局下從鋼龍手中敲出二壘安打，中止總冠軍賽11打數無安打，但他認為，自己不會在意帳面成績，認為每次打擊中都有幫助球隊才是更重要，「第一是幫助球隊，第二才是自己的成績。」

林立前2戰11打席、10打數都沒有安打，今天重回開路先鋒，首打席也是三振，5局下敲出中右外野深遠二壘安打，中斷沒有安打小低潮，但他認為，不會因為有安打後就鬆口氣，認為這只是帳面成績，「說真的，這是短期比賽，最多就7場，打一場就少一場，每次就盡全力。」

林立認為，雖然前幾場安打都沒出爐，但只要在每一次打擊中都有幫助球隊，像是利用選球、推進、短打等，「只要盡快做調整，對我來講不會因為打安打而鬆口氣，在出局中有沒有做到好的東西才更重要。」

賽後林立主動透過翻譯去找道博格講話，他表示，主要是有觀察到今天道博格投球感覺跟前幾場不一樣，有發現他有疲累感，所以才主動去跟他講話，「我想告訴他，知道他很累，大家都很累，但我們都還是一起拚，所以我跟他說，累沒有關係，盡全力了最後結果是好是壞都沒關係。」

總教練曾豪駒賽後也跟道博格談話許久，「他這幾個系列賽很辛苦，有時候要跨局數，知道他身體會疲勞，所以跟他講謝謝他這麼辛苦幫我們撐住。」他指出，主要是有觀察到他此役球速沒那麼快，明天會再看一下他的身體狀況。

G4繼續在桃園進行，桃猿推出陳克羿先發，味全龍則由伍鐸應戰，曾豪駒說：「帶他就是要用他，希望他明天可以專注去投球，不用去想要怎麼樣，把整個狀況可以穩定下來。」