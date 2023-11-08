拜日圓大貶之賜，訪日外國遊客人數不斷增加。日本官方數據顯示，9月訪日遊客人數為218萬4300人，幾乎已經恢復到新冠疫情前的水平。這麼多外國遊客造訪日本，到底他們最想去的地方是哪裡呢？最新公布的調查數據顯示，北海道以將近8成的高得票率勇奪第1名，沖繩居次，東京僅排名第3。

日本數位行銷機構Tokyo Creative以英語對1006名外國人進行調查，其中86%的受訪者來自歐洲、美洲與澳洲，14%來自亞洲。約有80%的首訪者表示想去北海道，與排名第2的沖繩得票率頗有一段距離。許多受訪者表示，想去北海道是因為當地風景優美，尤其是寒冬時的降雪美景更是迷人。

選擇沖繩的遊客，除了想嘗試當地的海上活動，也有不少人看上當地的美食。至於排名第3的東京，除了東京鐵塔、澀谷地標「忠犬八公」等多處熱門景點吸引遊客之外，不少人則是因為不懂日語，認為在人多的東京感覺比較安全。

第1至第10名的日本人氣觀光地區與得票率分列如下：

第1名：北海道（得票率77.2%）

第2名：沖繩（得票率67.2%）

第3名：東京（得票率59.9%）

第4名：京都（得票率58.4%）

第5名：大阪（得票率58.1%）

第6名：青森（得票率57.2%）

第7名：廣島（得票率52.9%）

第8名：福岡（得票率49.9%）

第9名：奈良（得票率47.4%）

第10名：長崎（得票率46.5%）