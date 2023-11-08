民進黨總統參選人賴清德備戰2024大選，7日公布挺賴八家將名單，由曾在2014年為民眾黨總統參選人柯文哲打台北市長選戰的新黨前立委姚立明，擔任競選總部主任委員。國民黨立委王鴻薇強調，賴以為拿姚立明可以柯之矛攻柯之盾，絕對是敗筆而不是高招。當年紅衫軍倒扁，姚立明口才辯給一砲而紅，擔任了紅衫軍副指揮官。前總統陳水扁才因為排黑條款不爽賴清德，接下來最後會不會被逼到決定支持柯文哲？

「賴清德用姚立明，根本就是一大敗筆，絕對不是高招，絕對是敗筆而不是高招！」王鴻薇7日在《大新聞大爆卦》節目提到，大家都知道，柯文哲當年第一次選台北市長的時候，姚立明是他的總幹事，姚立明把柯文哲這樣的一個產品推出去，推倒藍綠的高牆，也讓柯文哲順利高票當選，所以姚立明當時不可一世。如果今天拿姚立明，認為可以去打柯文哲，好像是以子之矛攻子之盾那種感覺？「那完全錯誤嘛！」

王鴻薇表示，因為大家其實都知道，姚立明跟柯P翻臉，已經是很久很久的事情，姚立明早就被招降了。姚立明從他的太太離開台北市法務局局長，跟柯P鬧翻，後來他接受蔡英文提名，他去當監察委員，那時候就完全投入了民進黨的麾下。更不要說姚立明很早就開始擔任小英基金會的董事。不要說把姚立明招攬過來，是攻擊柯文哲的一個利器？因為姚立明去痛罵柯P，起碼已經罵了4、5年，這事實上已經疲乏掉了，這是其一。

「第二點，姚立明其實很早就當立委了，而且他是老師。」王鴻薇指出，他為什麼後來又重新回到政壇活躍？其實最主要就是當年紅衫軍的崛起，因為他當時口才辯給、一砲而紅，大家覺得這個老師實在太會講話了，所以他後來擔任了紅衫軍的副指揮官，那時候還成立一個黨，他還擔任不分區立委。請問一下紅衫軍倒的是誰？不就倒扁嗎？就是倒第一家庭的貪腐，「可是大家都知道賴清德跟陳水扁之間的關係！」

王鴻薇強調，你今天把一個當年的倒扁大將放到你的身邊，變成你最重要的軍師、最重要的幕僚，請問陳水扁要如何看待？不要忘記前一陣子，賴清德因為執意要推動排黑條款，讓陳致中終身不得參選，已經讓阿扁很不爽了。接下來，阿扁最後會不會逼到說，決定支持柯P了？

「不無可能啊？因為柯P也是在尊扁！」王鴻薇直言，所以賴清德這一招其實是險招，不是高招，不曉得他在那邊高興些什麼東西？還以為說今天得姚立明者必得天下？「神經病！我不曉得到底他心裡在想什麼？」