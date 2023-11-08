百萬網紅Joeman捲入呼麻風波，震驚全台，事隔一天後本人拍攝了一段3分多鐘的道歉影片，獲得一面倒力挺，但就有人好奇，為何Toyz當初涉毒道歉被罵翻，與Joeman完全兩樣情，對此律師表示，Joeman聲明中「這點」加分很多。

Joeman事隔一天後，本人親自出面拍片道歉，短短3分鐘的影片，上傳至今8小時超過百萬觀看，將近6萬人點讚，留言一面倒為Joeman加油打氣。對此律師「瑞克說法」直言，民眾普遍認為Joeman的道歉相比其他公眾人物有誠意許多，而Joeman也坦言自己愛錢，不會停止拍片，完全不做作；其中Joeman對媽媽道歉的溫情牌，更是加了不少分。

瑞克律師直言，善良的台灣人看完這部片，基本上應該是都買單了，但利益至上的廠商們能不能接受就難說了，這部片顯然不足以止跌停損。

也有網友討論，同樣都是涉毒，為何Joeman道歉與Toyz道歉，風向會差這麼多？不少人紛紛表達意見：「Toyz搞出來的鳥事太多了」、「Toyz是販毒，等級完全不同」、「椅子除了販毒，還有詐賭」、「他求法官原諒，結果看別人犯錯拼命落井下石，超噁心」、「Toyz道歉總是很誠懇，但下次...」、「Joeman之前也有爭議，但沒那麼誇張」。