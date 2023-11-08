發跡自高雄的「品好乳酪」廣受歡迎，更是有許多部落客推薦，未料如今傳出全台8間店都無預警停業，更有員工出面爆料，老闆已經2個月沒付薪水，讓不少網友相當訝異。

有網友在Dcard上發問，表示自己吃到朋友送的乳酪，覺得很好吃，因此想自己去買，到了現場發現沒開店，上網一查更是顯示暫停營業，詢問朋友後，對方卻說上次購買時就被店員告知「當天是最後一天」，卻沒有說原因。

品好乳酪如今在Google Map上已顯示永久停業。(圖／Google)

文章下方隨即有不少員工及親友爆料老闆拖欠薪水長達2個月：「老闆2個月沒發薪水囉，拖到最後還在談偉大的理想，有許多好員工直到最後都還信任老闆並幫忙善後，沒想到卻是這種結果」、「老闆拖到最後一刻才告知員工情況」、「我員工親屬，老闆沒資金還想拓展二店，花幾百萬買新系統、拍抖音、買公車廣告，結果沒錢付薪水，跟員工說10月底停業，也沒對外公告」、「口口聲聲說第一個想到的是員工，結果出事就神隱消失了」、「資深員工說老闆早就不是第一次，遲發薪水次數很多」、「不僅欠薪，還欠房租、水電、廠商、貨運、銀行一堆錢」、「好想給大家看老闆在內部回應多離譜，一直裝死或鬼打牆，為了面子死不說真相」。

還有人指出，店內用料是真的很狂，完全不計成本，廚師是老闆弟弟，做不滿意就丟掉，一堆高及原料放到過期，能撐到今天根本奇觀。

根據《ET新聞雲》報導，老闆坦言全台店面都將歇業，欠薪部分已經請律師協助處理，但如今輿論也讓他們無法繼續營運，只能走相關程序。

「品好乳酪」發跡高雄，隨後在全台開設8間門市，其中泡芙與乳酪蛋糕備受好評，吃過的人都相當滿意，就連店員也直言老闆用料可說全台灣最頂，也因此不少人得知後訝異不已：「超愛他們泡芙說」、「也太突然了」、「我10月底才去買過耶」、「怎麼會這樣」。