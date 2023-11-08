美國心臟協會2010年提出「護心7大要素」（Life's Essential 7），2022年擴充為8項。紐約哥倫比亞大學研究發現，遵循這套簡明的健康原則，可以讓生理年齡年輕6歲之多。

英國《每日郵報》、美國《紐約郵報》6日報導，美國心臟協會（American Heart Association）目前推廣的「護心8大要素」（Life's Essential 8），自我檢查清單包括：健康飲食、多運動、戒菸、睡眠充足、管理體重、控制膽固醇、控制血糖、控制血壓。最新研究指出，這8個項目把關良好，就能促進心臟健康，進而減緩身體老化的速度。

美國紐約哥倫比亞大學研究團隊針對2015年至2018年逾6500名參加「全國健康營養研究調查」（National Health and Nutrition Examination Survey）、平均年齡47歲的美國人收集生物標記數據，包括監測新陳代謝、發炎、器官功能等等，以計算其生理年齡（phenotypic age），另據受測者遵循「護心8大要素」的程度以低、中、高3級評估心血管功能，收入、教育程度、種族等可能影響因素也納入考量。

美國心臟協會（AHA）簡介「護心8要素」。

分析發現，心血管健康良好者與生理年齡較低之間存有關聯。例如，心血管健康良好者實際年齡平均41歲，但生理年齡平均36歲；心血管健康不佳者，實際年齡平均53歲，生理年齡平均57歲。「護心8大要素」得分最高者的平均生理年齡，比得分最低者平均年齡年輕6歲之多。

研究論文作者、哥倫比亞大學流行病學助理教授瑪卡雷姆（Nour Makarem）表示，這項研究發現，生理年齡測量結果顯示，心血管愈健康，生理衰老速度就愈慢；心臟健康狀況提升，生理老化速度也會減慢。

她說，好好遵守「護心8大要素」以改善心血管健康，就能讓身體老化的速度放慢，獲益更多：「減緩生理老化不僅與心血管疾病風險降低有關，也與延年益壽、降低死亡風險有關。」這項初步研究預計本月11日至13日在美國費城舉行的美國心臟協會2023科學年會發表。

「護心8大要素」寫作小組組長、曾任美國心臟協會主席的洛伊德瓊斯（Donald Lloyd-Jones）表示，哥大這項研究幫助大家了解實際年齡與生理年齡有何關聯、依循健康生活方式度日如何有助延年益壽。他說，大家都想長命百歲，但是，長壽並且健康更加重要，能讓良好的生活品質盡可能長長久久。