在哈瑪斯突襲以色列屆滿一個月之際，以國總理尼坦雅胡今天表示，以軍已包圍加薩首府加薩市（Gaza City），並在加薩市內作戰。以色列國防部長葛朗特則表示，以軍已進入「加薩市心臟地區」。

尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在聲明中表示，在哈瑪斯（Hamas）釋放以色列人質前，不會有停火，也不會有燃料運入加薩走廊。他並再度呼籲巴勒斯坦平民為了自身安全遷往加薩南部。

葛朗特（Yoav Gallant）在記者會表示：「我們在加薩市心臟地區，加薩是歷來人類建造的最大恐怖主義基地，我們要摧毀哈瑪斯。」

被問及加薩戰爭結束後的計畫時，葛朗特回答：「我可以告訴你誰不會統治加薩。不會是哈瑪斯，不會是以色列，其他都有可能。」他也再度呼籲巴勒斯坦平民為了自身安全移往加薩南部。

尼坦雅胡昨天接受美國廣播公司新聞網（ABC News）電視訪問時表示，加薩戰爭結束後，「以色列將無限期地擔負起全面安全責任」。

他說：「當這種安全責任不在我們身上的時候，我們面對的就是哈瑪斯恐怖活動以無法想像的規模爆發。」

哈瑪斯10月7日突襲以色列，殺害1400人並擄走240名人質，以色列隨即對哈瑪斯控制的加薩發動空襲和地面攻擊行動，據加薩衛生部，迄今已造成1萬300多人喪生，其中大多為平民。（譯者：陳政一）1121108