38歲女星張可昀（小甜甜）今年3月與宋晉賢離婚，結束2年短婚姻，但時報周刊CTWANT發現，恢復單身的她除了努力拍戲養家，身邊也悄悄地有了第二春，而且兩人進展相當神速，新歡不僅上演溫馨接送情，還能同進同出小甜甜香閨，看起來發展十分穩定。

一台黑色轎車來接小甜甜收工，她快速跨上副駕駛座。（圖／本刊攝影組）

恢單8個月的小甜甜，下車後與一名白衣人手牽手，一路有說有笑。（圖／本刊攝影組）

兩人一同返回小甜甜的家。（圖／本刊攝影組）

回家沒多久，小甜甜再度與新歡回到車上拿東西。（圖／本刊攝影組）

11月2日下午3點初頭，本刊直擊小甜甜錄影結束後，和助理走出內湖的電視台，臉上藏不住笑意地站在路邊等車。沒多久，一輛黑色轎車接走小甜甜，車子一路直接開回他位於台北市內湖區的住處附近，駕駛座下來一名白衣人，待小甜甜與他碰頭，2人一路緊牽彼此的手，互動宛如熱戀中的情侶一般，只見小甜甜眉開眼笑，即便口罩遮住半張臉，都不難看出她整個人散發粉紅泡泡。

戴了帽子換了口罩的小甜甜，與新歡一路手都牽緊緊。（圖／本刊攝影組）

不管是要拿東西還是做什麼事情，兩人手也堅持不放開。（圖／本刊攝影組）

新歡一路還會幫小甜甜觀察四周狀況，很得出很保護她。（圖／本刊攝影組）

3點半左右，小倆口一路親暱的走回住處，約莫過了半小時，2人再度現蹤，一路上又是緊牽著對方的手，回到停車的位置，本以為他們是要抓緊時間出門約會，沒想到2人只是回到車上拿東西，緊接著來到附近的提款機領錢，又到超商採買零食、飲料和冰品，看起來是要在家裡度過美好的午後時光。

小倆口到超商採買，雖然只有一個購物袋，也要一起分擔重量。（圖／本刊攝影組）

回家路上，新歡把食物拎到左手邊，右手緊牽小甜甜回家，十分甜蜜。（圖／本刊攝影組）

正值熱戀期的兩人，幾乎時時刻刻黏在一起，就連採買完的購物袋也要一起拿，深怕對方拿重物。但走著走著，新歡貼心地把採買的糧食拎過來，更不顧人眼光，隨即牽起小甜甜的手，心滿意足地走回住處。

本刊觀察，這名小甜甜身邊的新歡，身材有些寬厚魁武，但五官看起來又有幾分俊秀，手上和大腿有不少刺青，只不過聽他講話聲線細膩，透露出另一種與刺青風格截然不同的斯文氣息。

小甜甜恢單8個月傳出新戀情，其實早在離婚半年時，她便在節目透露有找老師尋覓正緣，若找到第二春，她希望對方是長相帥氣的牙醫，一是能省錢，二是能接受看牙最醜的狀態，一定是真愛。但小甜甜受訪時也曾表示，希望未來另一半年紀差距最多8歲，最重要的是得疼愛家人，才能讓她敞開心胸接受新戀情。雖然不知道這位新歡從事什麼行業，但想必一定深得她心，才能讓她再次露出充滿愛意的神情。

對於小甜甜是否已有新戀情，本刊記者求證小甜甜經紀人，截至截稿前尚未得到回應。

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