小甜甜2020年與小5歲宋晉賢交往半年奉子成婚，怎料結婚才2年就爆出婚變，小甜甜指控遭對方家暴，還延燒出宋逸民教會「藝起發光」諸多風波，雙方在媒體上隔空開戰，並鬧上法院打離婚訴訟，沒想到正式離婚2個月，小甜甜又被前夫懷疑虐待愛犬「茼蒿」，她除了赴動保局檢查自清，也對網友和前夫提出妨害名譽告訴，近日她透露官司已落幕，但與宋晉賢說法不一，再度陷入羅生門。

小甜甜與小5歲宋晉賢交往半年帶球閃婚，2年後恩愛畫面已不在。（圖／翻攝自小甜甜臉書）

去年底，小甜甜無端被福音戲劇《幸福宅一起》換角，外傳是宋逸民不滿小甜甜在記者會回答好友愷樂行蹤，但宋逸民透過藝起發光協會指稱小甜甜「在面對私生活生命有極大狀況」、「不聽勸誡」，才針對角色調整，引發外界議論，當時還與小甜甜有婚姻關係的宋晉賢卻意外逆風支持教會，讓外界霧裡看花。

因指控遭宋晉賢毆打鬧上警局，小甜甜揭遭「藝起發光」換角內幕引發軒然大波。（圖／本刊攝影組）

小甜甜則在臉書發文以5100字的長文控訴，自己遭宋晉賢家暴，卻被宋逸民夫妻、白家綺夫妻阻止她報案驗傷，但小甜甜執意報警，並偷偷跑到忠孝醫院驗傷，讓報案告訴成立；宋晉賢則透過影片反擊，聲稱自己是受到對方的挑釁才會動手打，且雙方都有動手，最後，士林地檢署偵查結果，認定男方確實動手造成小甜甜受傷，依照傷害罪將宋晉賢提起公訴，不過「普通傷害罪嫌」須告訴乃論，小甜甜撤回告訴，因此判決公訴不受理。

離婚後，小甜甜情勒宋晉賢幫忙帶受傷的狗看醫生，卻不認。（圖／翻攝自宋晉賢臉書）

虐狗風波越鬧越大，小甜甜多日後才坦承說謊，證實愛犬受傷。（圖／翻攝自小甜甜臉書）

2人婚姻官司則透過律師協調，於今年3月達成共識簽字離婚，看似已分道揚鑣的他們，沒多久又爆發「虐狗疑雲」攻占媒體版面。當時小甜甜執意前夫幫忙帶愛犬茼蒿看醫生，但宋晉賢懷疑對方虐狗，公開「茼蒿」血淋淋傷口畫面，小甜甜除了否認拜託對方帶愛犬送醫，還透過網路回擊，狠嗆宋晉賢為了成名不擇手段，表明自己無法接受被說虐狗，後續將採取法律行動，「所以誠實好好做人很重要」。

為了證明清白，小甜甜甚至在拍戲等候期間開直播，要求同劇演員馬國畢、賴慧如替她作證，前夫稱狗受傷的時間，狗被她帶去墾丁，但馬國畢沒回應，更勸她不要再講了。由於她的說法疑點重重，加上始終不願公開茼蒿正面照，被網友緊追不放，風波延燒6天，小甜甜才透過2000字的聲明致歉，坦承在修剪愛犬毛髮時，意外讓牠受傷，但她絕非虐狗，第一時間說謊只是為了與前夫對著幹。雖然小甜甜後續證實沒虐狗，但宋晉賢仍向小甜甜提告妨害名譽。

不過近日小甜甜受訪，又稱自己因虐狗事件砸70萬告前夫、網友，都以調解、勝訴告終，但宋晉賢不認，駁斥：「妨害名譽是我告他，在虐狗事件後，前幾週開了第一次調查庭，目前尚未有結果，所以沒有誰勝訴敗訴之說。及目前未收到任何他告我的任何傳票或通知。」雙方各說各話，短時間此事仍是剪不斷理還亂。

對於小甜甜是否已有新戀情，本刊記者求證小甜甜經紀人，截至截稿前尚未得到回應。

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