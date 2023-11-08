過去情路走得坎坷的小甜甜，在2020年與小5歲宋晉賢交往半年帶球成婚，怎料結婚才2年就爆出婚變，小甜甜指控遭對方家暴，還延燒出宋逸民教會「藝起發光」諸多風波，雙方在媒體上隔空開戰，並鬧上法院打離婚訴訟，沒想到正式離婚2個月，小甜甜又被前夫懷疑虐待愛犬「茼蒿」，她除了赴動保局檢查自清，也對網友和前夫提出妨害名譽告訴，近日她透露官司已落幕，但與宋晉賢說法不一，再度陷入羅生門。看來離婚之後一時還無法過著與彼此完全無關的新生活。

昔日愛侶江宏傑和福原愛離婚後因家務事鬧翻。（圖／報系資料照）

也有不少怨偶在離婚許久後仍無法徹底脫離對方，經常鬧上新聞版面甚至是法院；近期鬧得最兇的，要屬劉家昌與甄珍，兩人離婚後撕破臉，不僅爆出爭產風波，近日還均以超級長文互揭對方痛點，劉家昌頻爆前妻及兒子劉子千（改名章立衡）的醜聞，還大爆劉子千沒受過教育又北京幫兒子叫雞，對此，甄珍同樣發文痛批：「劉家昌，沒想到你為了轉移媒體的注意力，竟然在網路上發布這些子虛烏有的話，不但污衊我，還污衊你的親生兒子，真是寡廉鮮恥！」強調一切走法律程序；雙方隔空交火不斷。

陳冠霖和鄭仲茵2002年有過一段婚姻，卻一直到今年都還對往事有怨懟。（圖／報系資料照）

另一對離婚後至今仍吵不完的，就是台灣桌球好手江宏傑與日本桌球名將福原愛，兩人離婚2年多，雙方關係不斷惡化，甚至演變成跨國對質的局面。江宏傑在今年7月27日飛往日本大動作召開國際記者會，強調已獲法院判決，能對福原愛進行強制執行，要求她把重要的人交回來。而日前日本媒體也爆出江宏傑已報警，若福原愛再不出面，恐將面臨2年到20年的徒刑。不過福原愛在接受日媒訪問時坦承警視廳有聯繫她，但表示「我們收到了來自警視廳的詢問，但我們已經與律師交談過，聽說沒有問題」。這場跨國戰爭的後續引人持續關注。

八點檔男神陳冠霖20年前與鄭仲茵有過一段婚姻，因為在KTV吵架動手，昔日銀色夫妻成了怨偶，最後離婚結束婚姻關係，不過到了今年3月，鄭仲茵在受訪時又提起這陳年往事，雙方又在網路上各說各話爭執不休，互控對方先動手家暴，甚至連判決書跟保護令都出現了，陳冠霖為洗刷多年來拋不開的「家暴男」惡名，決定對鄭仲茵提告。事隔半年後，陳冠霖卻又無預警宣布撤告，老婆謝欣誼向媒體證實此事，表示陳冠霖近期考取政大EMBA準備進修，想放下20年來一切恩怨，不再跟前妻對簿公堂。

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