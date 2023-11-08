「美魔女律師」李怡貞有著亮麗外型，經常受邀上「女人我最大」節目分享時尚的質感單品，日前卻遭作家吳懿哲提告，指李怡貞利用社群知名度「無憑無據」的公審他，還在網路上公開他的隱私、甚至肆意嘲諷，他再怎麼努力解釋也沒用，讓飽受公審的他身心俱疲，懇求李怡貞「高抬貴手」放他一馬。

作家吳懿哲試圖證明自己並非陳沂的網軍，他說無論怎麼解釋及提供證據，李怡貞都不信。（圖／黃鵬杰攝）

李怡貞外型亮眼且口條流利，獨特的品味與直率的個性深受電視台青睞，經常受邀現身各大談話性節目，吸引大批死忠粉絲，李怡貞還常在個人社群平台上分享生活點滴及評論時事，嫉惡如仇且直來直往的風格深受許多死忠粉絲愛戴。

不過李怡貞近幾個月槓上網紅陳沂，還遭陳沂砲轟「牆頭草」，認為李怡貞愛在網路上正義瞎挺卻又立場不堅定，2人也曾因許藍方、雞排妹爭議在臉書上唇槍舌劍，雙方隔空交火掀起了許多話題，成為網路焦點，而在2個女人的戰爭中，療癒系作家吳懿哲竟成為最大受害者。

「我跟他無冤無仇，完全就是兩條平行線，一覺醒來我就變成黑粉被他公審。」吳懿哲表示，他向來認真投入寫作世界，只因為是陳沂的頭號粉絲，曾經在社群公開分享過陳沂評論「戰神馮語婷」的文章，就慘被「扣帽子」，李怡貞不斷在網路霸凌他，連自己的個人生活都被搬到檯面上公審。

吳懿哲提到，李怡貞不斷張貼他的個資要粉絲們圍剿他，還嘲諷他「北漂打拼」過得不好，需要靠與陳沂結盟、當「網軍」來詆毀李的名聲，還說他利用不正當方式「討生活」，甚至將他的私領域放到公眾平台上苛薄批評，吳說自己啞巴吃黃蓮、有苦說不出，排山倒海的精神壓力已席捲他的平靜生活。

眼見自己遭逢無妄之災，吳懿哲起初試圖證明自己並非陳沂網軍，但無論怎麼解釋及提供證據，李怡貞始終認為他「涉嫌重大」，甚至要他找出「真黑粉」才能擺脫嫌疑，讓他傻眼萬分。

由於吳懿哲近期將再度出書，卻因此事遭遇一堆「律師狂粉」騷擾，他為此要求李怡貞立即澄清及公開道歉，李卻認為他一定是擔心「銷量不好」，想「對號入座」蹭版面、衝銷量，讓他氣得直跳腳，莫名被公審還要被譏笑「沒人氣」，已身心俱疲。

對此，李怡貞回應，她經常遭遇酸民利用假帳號長期騷擾，甚至威脅恐嚇，不堪其擾才發文想「遏止歪風」，希望躲在螢幕後的酸民能因此得到教訓。至於吳懿哲所謂的公審文章，李怡貞認為自己並未「指名道姓」，質疑吳若非當事人，為何還要「對號入座」，甚至大張旗鼓想擺脫嫌疑，擺明就是想在她版面上「蹭熱度」，並認為這也是某種程度的「變相騷擾」，至於假帳號身份到底是誰，只能透過司法力量讓真相水落石出。

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