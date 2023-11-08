經常受邀上「女人我最大」分享時尚戰利品的美女律師李怡貞，亮眼外型及直率性格吸引了大票鐵粉，日前遭作家吳懿哲提告，指李怡貞利用「知名度」，經常在公開平台上不分青紅皂白的「公審」及「變相霸凌」他，甚至嘲諷他的「性取向」，不斷公開說他「誘拐未成年」，其實只因他是「網紅陳沂」的粉絲，讓吳內心十分受創，才憤怒提告。

吳懿哲曾因想成為經紀人而認識藝人陳立農，不料因為自己的「性向」、「年紀」被不堪渲染。（圖／讀者提供）

李怡貞律師憑藉流利的口條及獨特的敘事風格，經常受邀到各大談話性節目，是許多電視台爭相邀請的「節目寵兒」，李怡貞也時常在個人社群平台上分享許多時事見解，一針見血的風格常受關注，近幾個月更與網紅陳沂在臉書上隔空交火掀起了許多話題，成為網路焦點之一。

吳懿哲透露，2015年夢想成為經紀人的他，在高雄新堀江發現青澀的陳立農，於是上前攀談，希望能將笑容陽光的陳立農成功推往演藝圈，沒想到此事被李怡貞挖到後，把他當「變態大叔」做文章。

吳懿哲提到，李怡貞不斷造謠他「大叔吃少男」，還拿出他的「同志性向」嘲笑，更不斷向外喊話「陳立農玩不夠嗎」、「要玩大的對嗎」來嘲弄，讓他十分難堪，也害怕此事波及陳立農形象，痛批李的言論「非常噁心」。

「我沒有對外公開我是同志，不知道她去哪得知的，但我覺得很痛苦。」吳懿哲滿腹委屈表示，沒想到8年前的單純緣分，會因為他的「性向」、「年紀」而被渲染成不堪的故事，也不知道該如何消彌外界對他的「異樣觀感」，深夜裡這些噁心的感覺不時衝撞他的內心，「真的很痛苦，不知如何是好。」

吳懿哲說，他是陳沂粉絲，但只是個「吃瓜群眾」，單純欣賞陳沂的敘事態度及觀點，對於陳沂與誰反目成仇不感興趣，也不會因此討厭某個人，如今平凡無奇的他卻因此遭遇「變相霸凌」，排山倒海的負面能量讓他吃不消，要求李怡貞公開道歉卻被說成「蹭熱度」、「北漂生活過不好」等諷刺，羞辱感滿滿。

對此，李怡貞回應，她經常遭遇酸民利用假帳號長期騷擾，甚至威脅恐嚇，不堪其擾才發文想「遏止歪風」，希望躲在螢幕後的酸民能因此得到教訓。至於吳懿哲所謂的公審文章，李怡貞認為自己並未「指名道姓」，質疑吳若非當事人，為何還要「對號入座」，甚至大張旗鼓想擺脫嫌疑，擺明就是想在她版面上「蹭熱度」，並認為這也是某種程度的「變相騷擾」，至於假帳號身份到底是誰，只能透過司法力量讓真相水落石出。

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