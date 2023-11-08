暗夜奪命火！龍潭男困鐵皮民宅 全面燃燒活活成焦屍

桃園市龍潭區小北坑街一處鐵皮民宅，今天（8日）凌晨2時許竄出大量火煙，消防局獲報派遣大量人車前往救援，趕抵現場時已全面燃燒，火勢在1小時後全面撲滅，消防人員清理火場時，卻發現一具男性焦屍，死者是63歲的林姓男子。
據了解，消防局凌晨2時18分接獲報案，現場是一層樓鐵皮住宅，火勢在3時6分控制住，3時40分完全撲滅，現場燃燒家具裝潢等物品，燃燒面積約100平方公尺。共出動消防人員56名、消防車20輛、救護車1輛；詳細起火原因有待火定人員調查釐清。
桃園市龍潭區小北坑街一處鐵皮民宅，今天（8日）凌晨2時許竄出大量火煙，消防局獲報派遣大量人車前往救援，趕抵現場時已全面燃燒，火勢在1小時後全面撲滅，消防人員清理火場時，卻發現一具男性焦屍，死者是63歲的林姓男子。
據了解，消防局凌晨2時18分接獲報案，現場是一層樓鐵皮住宅，火勢在3時6分控制住，3時40分完全撲滅，現場燃燒家具裝潢等物品，燃燒面積約100平方公尺。共出動消防人員56名、消防車20輛、救護車1輛；詳細起火原因有待火定人員調查釐清。
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