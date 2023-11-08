桃園市楊梅區一對夫妻，洪男（54歲）與黃女（42歲），上月（10月）17日傍晚遭鄭姓男子（48歲）持刀亂砍傷虐殺陳屍家中，鄭男行凶後畏罪墜樓輕生，檢警相驗遺體發現，洪男身上至少28處刀傷、黃女26處，詳細死因解剖後釐清。

對於社區報發3屍命案，許多住戶對此感到十分不安心，最後，社區管委會開會後決議，將在11月12日辦理「制煞祈福儀式！」法會費用5.6萬元，由管委會支付，祈求一切順利圓滿，住戶們可儘早安心。

管委會提醒，「制煞祈福儀式」從12日晚間7時30分起，現場有3名法師、工作人員等，晚間8時請神降臨，8時30分請「亡身」，9時30分敕符，10時出煞「將煞請出」，預計晚間11時結束遺世。

管委會呼籲，當天晚間10點到11點出煞期間，請住戶門關閉門窗，提醒所有人要迴避，切勿任意外出，也不要喊他人全名。

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