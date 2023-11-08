微信公眾號「中國駐加拿大使館」當地時間11月7日消息，針對加拿大《環球郵報》5日報導中國遠洋漁船存在強迫勞動和侵犯人權行為。中國駐加拿大使館發言人發布「答記者問」，指有關報導罔顧事實，造謠抹黑中國漁業，敦促《環球郵報》秉持基本的新聞職業操守，停止不負責任的歪曲報導。
記者問：11月5日，加拿大《環球郵報》報導稱中國遠洋漁船存在強迫勞動和侵犯人權行為。你對此有何評論？
發言人答：加拿大《環球郵報》有關報導罔顧事實，造謠抹黑中國漁業。中方對這種不負責任的惡意中傷表示強烈不滿和堅決反對。
發言人強調，中國是負責任的漁業大國，致力於科學養護和可持續利用漁業資源，促進全球漁業的可持續發展。中國嚴格履行《聯合國海洋法公約》以及已加入的多邊漁業協定下的義務。中國高度重視遠洋漁業船員權益維護和安全生產，對遠洋漁業實施嚴格監管。
中方敦促《環球郵報》秉持基本的新聞職業操守，停止不負責任的歪曲報導。
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