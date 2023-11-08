距離2024總統大選僅剩66天，但藍白整合遲遲沒有定案。國民黨總統參選人侯友宜新北市競選總部總幹事李乾龍直言，針對國民黨、民眾黨整合談判陷僵局，距離11/20總統候選人登記時間所剩不多，侯還是要準備走自己的路。至於前高雄市長韓國瑜是否會出任副總統候選人，李乾龍直言，可能性不是很高，會安排更適合的職務。

據《中評網》8日報導，李乾龍接受該媒體專訪時表示，前立法院長王金平目前已經開始號召藍地方派系挺侯，大家也願意聽取王金平的號令。李強調，只有藍白合才能政黨輪替，這是小孩子都知道的事情，小黨也要設身處地為老大哥想一想，逼得人家退無可退，難道要退入懸崖嗎？

李乾龍更透露，王金平早在10月下旬邀請國民黨花蓮縣立委傅崐萁、前雲林縣長張榮味、前台東縣長吳俊立、屏東縣議長周典論到台北開會，地方也皆表達會聽從指示，挺侯友宜絕對沒問題。李表示，侯友宜雖然民調前段時間一度下挫，但近期聲勢是有起來的，打選戰就是要花錢要動員，質疑「民眾黨主席柯文哲的人和錢在哪裡」。

《中評網》報導還提到，李乾龍稱，國民黨就是由兩股力量所組成，外省的戰鬥藍已就位，現在本土派的代表王金平也站到位置上，大家對侯友宜還是有信心的。但李也直白說出，自己有告訴侯，要做最壞的打算，現在還不能公布副手人選，因為一說出來就等於破局，不過還是要做好準備，不能時候到了手忙腳亂沒牌可出。

至於韓國瑜是否會當侯友宜副手，李乾龍回應《中評網》，這當然是選項之一，自己沒辦法幫侯友宜回答，但李乾龍認為可能性不是很高，因為韓自稱要當啦啦隊，啦啦隊隊長的位置也是非常重要，若2024這局贏了，很多職務都能讓韓有表現，反而「副總統」一職是備位的、是沒有聲音的，因此應該會有更適合的職位給韓。