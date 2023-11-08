今天是24節氣的立冬，不過秋老虎又來，各地晴到多雲，西半部高溫回升至32度，低溫約20至23度，日夜溫差大。周五（10日）傍晚鋒面掠過，接著入秋最強的東北季風南下，北部及東半部轉有局部雨，周六（11日）起北部整天微冷，下周一（13日）晚上及周二（14日）早晚氣溫降到最低，下探15度。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，今天起至周五白天東北季風減弱，秋老虎再臨，各地晴朗穩定，白天氣溫明顯回升，日夜溫差大。今各地氣溫：北部19至31度、中部18至33度、南部20至34度、東部19至31度。

最新模式模擬顯示，周五傍晚起鋒面掠過，另一波規模較大、水氣較多的東北季風逐漸南下，影響達4天，北部、東半部轉有局部雨，氣溫逐日緩降，周六起北部整天偏涼微冷；中南部氣溫略降。中央氣象署預測，北台灣周五白天仍有30度高溫，周六、日整天剩下22至24度，感受涼冷。

下周一晚上及周二早晚氣溫降到最低，台北預計降至18度左右，全台平地最低溫下探15度以下。吳德榮表示，這波東北季風將是入秋以來最強一波，不過離「大陸冷氣團」的強度仍有段差距。