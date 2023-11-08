加拿大籍男星夏克立與黃嘉千16年婚姻於去年畫下句點，分別在加拿大與台灣提出離婚訴訟，自此雙方互相指控；近期夏克立返台透露，有2億財產在黃嘉千那邊下落不明，這次回來就是要弄清楚金錢流向，更提到他們準備離婚時，黃嘉千不斷試圖激怒他，要取得不利於他的證據。

根據《鏡週刊》報導，夏克立表示，這一年來黃嘉千透過友人對他做出許多指控，包括家暴、裝窮等，認為對方設局毀滅他的形象，夏克立也透露，雙方還是夫妻時，財產都是黃嘉千處理，工作酬勞都是直接匯到女方公司戶頭，他每個月僅會拿到10%的酬勞，他估計自己至少有2億財產在黃嘉千那下落不明，所以此趟返台就是為了查清楚金錢流向；對此，黃嘉千尚未做出回應。

事實上，黃嘉千去年3月向台灣法院提出離婚訴訟，接著在加拿大對夏克立提告家暴，今年7月加拿大判決出爐，由黃嘉千敗訴、夏克立獲不起訴；夏克立曾坦言「我想要和平離婚，但有人不想，我從來沒有講過她的壞話，我也從來沒有外遇，更沒有任何的傷害」。

此外，他提到，自己目前經濟狀況不好，光是離婚官司就花了24萬加幣（約560萬台幣），他雖然在加拿大有4間房子，但因家暴官司及離婚訴訟，賣房須有黃嘉千簽名，因此他只能繼續向銀行借錢還房貸，也考慮待在台灣這段期間教英文貼補生活費。