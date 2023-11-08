名導蔡岳勳於2001年拍出《流星花園》廣受觀眾好評，之後許多作品《白色巨塔》、《痞子英雄》更是膾炙人口，與鈕承澤有「南蔡北豆」的響亮代稱。近日卻爆出蔡岳勳除了有債務風波外，與妻子于小惠關係降到冰點，婚姻疑似走到盡頭。據悉蔡岳勳在大陸的異性緣極佳，時常與出演《七根心簡》的女星尚娜出雙入對。截至目前為止，蔡岳勳與于小惠並沒有回應。

據《鏡週刊》報導，近年來蔡岳勳有債務風波外，與妻子于小惠更是各過各的生活，婚姻疑似走到盡頭，如今更傳出蔡岳勳在對岸的異性緣相當不錯，且常跟《七根心簡》女星尚娜出雙入對。不過蔡岳勳的情感對象眾說紛紜，除了尚娜外，還有一說是46歲女星左小青。

據了解，46歲的女星左小青代表作是《中國式離婚》、《又見白娘子》、電影《人在囧途》。雖然她在2010年嫁給大自己二十歲的富豪高全健，也就是大陸前國家副主席李源潮的小舅子，兩人育有一女，不過她已在兩年前宣布離婚。

而1997年出生的尚娜今年26歲，已累積不少影視作品，不過大多都是配角，如目前正在拍攝中的《七根心簡》，她飾演項思蘭一角，比起主演的宋威龍、劉浩存等流量明星，相對沒受到關注，不過前途依舊備受期待。