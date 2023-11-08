2024大選藍白談判持續僵持，昨（7）日更傳出，高雄市前市長韓國瑜對民眾黨總統參選人柯文哲說「沒侯柯配就是侯韓配」，遭柯、韓2人先後否認。對此，中山大學政治學研究所榮譽退休教授廖達琪認為，若是國民黨推出「侯韓配」，不只能化解柯文哲的空戰優勢，還能更進一步的邊緣化民進黨總統參選人賴清德。

根據《鋒燦新聞網》昨揭露，韓國瑜在上月與柯文哲見面時，曾表示「如果沒有侯柯配，就是侯韓配」。針對相關報導，柯文哲昨受訪時稱，韓國瑜從未當面向他提過這件事，韓辦不久後也回應，報導並非事實，請外界勿以訛傳訛，刻意扭曲誤導，而國民黨總統參選人侯友宜則說，韓是他的老朋友，2人都是為中華民國而努力，對他的很多中心信念，想法都是一致的，會一起加油努力。

《中評社》今報導，廖達琪受訪表示，藍白整合遲遲沒有進度，意外造成了賴清德被邊緣化的效果，因為相關新聞持續佔據新聞版面，導致賴的媒體聲量、能見度，都是3位總統參選人最低。廖達琪提到，前述現象讓賴清德變成不是主要的參選人，他的論述完全搶不到媒體版面，因此，最近才一改常態、願意接受媒體訪問，「就因為藍白合這場戲實在太刺激」。

廖達琪認為，國民黨現在還沒發揮在人才庫等方面的優勢，她建議，未來在不分區立委提名時，也或許能借重立法院前院長王金平，因王在南部有影響力，這也是為什麼柯文哲兩度拜會王的原因。廖達琪也指出，韓國瑜「未嘗不是國民黨可出的一張牌」，若在藍白不合的情況下能「侯韓配」，就能化解柯文哲的空戰優勢，柯韓之後在選戰時的鬥嘴，也能更進一步的邊緣化賴清德。