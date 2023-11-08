詐騙集團假藉求職名義，將國人騙至柬埔寨等地囚禁、凌虐慘案曾轟動一時。男子林智凱等人先將陳姓男子成功騙出國後，再強摘器官，由於此間相隔一年，陳姓受害者下落不明，未能得知是否被摘除器官。據了解，檢方日前以涉犯刑法「意圖營利以詐術使人出國罪」、人口販運防制法「意圖營利以詐術摘取他人器官未遂罪」嫌起訴，建請法院以較重的「意圖營利以詐術摘取他人器官未遂罪」論處。

警方去年連續破獲「假求職、真詐騙」集團，查出遭詐受害者往往經由社群網站或手機簡訊等徵才訊息，詐團先以高薪條件誘騙其提供金融帳戶，待民眾抵達指定地點後隨被強行扣留個人證件與存摺，另更慘受囚禁、虐待。部分受害者甚至不幸慘遭棄屍之「洗錢囚虐犯罪」案件層出不窮，也因此後來被媒體稱廣泛稱作「台版柬埔寨案」。

為力阻國人遭騙至東南亞等地慘淪「豬仔」，事實上立法院已於今年5月19日三讀通過「人口販運防制法修正案」，新法預計明年元旦正式上路。

針對「人口販運防制法」新修規定，觸犯「意圖營利以詐術摘取他人器官」罪，可判處十年以上有期徒刑、得併科1200萬以下罰金，若致被害者死亡，可處無期徒刑或十二年以上徒刑，得併科1500萬以下罰金。