隨著內文（Phil Nevin）不再執教天使，教練團也跟著大改組，繼投手教練懷斯（Matt Wise）遭到白襪挖角後，根據美媒《FanSided》記者莫瑞（Robert Murray）報導，天使打擊教練譚姆斯（Marcus Thames）跟隨懷斯腳步，新賽季將就任白襪的打擊教練。

譚姆斯大聯盟生涯初期效力洋基，接著陸續轉戰遊騎兵、老虎和道奇，2011年卸下選手身分，回鍋洋基擔任打擊教練。去年賽季天使團隊得分排名大聯盟倒數第6，進攻效率低迷，球團決定由譚姆斯取代里德（Jeremy Reed）打擊教練一職。

在譚姆斯帶領下，天使打擊成績確實有所改善，大谷翔平今年繳出生涯至今最可怕的單季攻擊數據，團隊全壘打數高居全大聯盟第5，但是球隊得分只排在第16，可看出過度倚賴全壘打，的確天使在得點圈打擊上一點辦法也沒有，打擊率2成36、wRC+88遠低於大聯盟平均水準。

大谷翔平今年5月底陷入一段小低潮，當時譚姆斯突發奇想，在大谷翔平的球棒淋上咖啡，該戰（美國時間5月31日）就敲出單場雙響炮、4分打點，整個6月更是打出3成94打擊率、15轟。先前大谷翔平也曾和隊友厄薛拉（Gio Urshela）互相在對方的棒子上簽名，試圖拉起低迷打擊成績。