民進黨總統參選人賴清德昨（7）日公布2024總統競選團隊核心小組名單，其中曾在2014年助陣柯文哲競選台北市長的新黨前立委姚立明擔任競總主任委員。對此，前扁辦主任陳淞山認為，賴陣營找姚立明絕對是針對柯文哲，但他認為柯擅於利用非傳統選戰操作方式，也最懂民進黨、最知道民進黨痛點在哪裡，賴清德面臨很大挑戰，很少有對手這麼了解民進黨。

賴清德昨提到，競總在姚立明帶領下，發揮最大戰力，不僅確保9局下不會失分，還一定可以得到更多的分數。至於姚立明對他最大幫助，賴說，「姚老師會幫助我打敗柯文哲」。柯針對此事則表示，姚當年是由前中華文化總會祕書長林錦昌介紹給他，算是英系，所以他猜賴一定有政治上的考量。

「賴陣營找姚立明是針對柯文哲」，陳淞山接受《中評社》訪問時提到，柯太會變，且很快就學到選戰的對戰方法，能快速掌握選戰議題並吸引到年輕人或是中間選票，過去國民黨拿不到這些選票族群，如今柯能吸引到這些票，民進黨當然要打柯文哲。

陳淞山進一步分析道，柯文哲針對此事回應時，刻意提姚立明是英系的人，就是要挑起新潮流與英系之間的問題，柯顯然很懂民進黨、知道準頭在哪，反觀國民黨就無法像柯抓得這麼準。

陳淞山強調，柯文哲擅於利用很多非傳統選戰操作方式，民進黨要花費一整個黨的力量才能對抗，單憑賴清德個人力量是低於柯文哲政治操作能量，柯文哲是不能輕忽的對手。陳淞山認為柯最懂民進黨、最知道民進黨痛點在哪裡，賴清德面臨很大挑戰，因為很少有對手這麼了解民進黨。