台北市警察局萬華分局西門町派出所，一名黃姓員警在今年（112年）5月時，涉嫌違反性騷擾防治法，警方調查後，依規定查處，予以記過二次行政處分，並且認為黃員已不適任警職，列為汰除對象。經過告誡與輔導，黃員因而提出辭呈，今年5月24日生效。

據了解，黃員在性騷擾案調查過程中，竟將調查事證洩漏給第三人，涉嫌刑法洩密罪，萬華分局已函請台北地方檢察署偵辦並提起公訴。萬華分局指出，會主動積極查處，並秉持不掩飾、不庇縱、不護短態度與決心，持續落實「警紀警辦」，以維風紀。