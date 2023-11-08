喧騰一時的im.B吸金90億元詐騙案，台北地檢署今年8月偵結起訴主嫌曾國緯（本名曾耀鋒）、法人金隆科技公司共31人，另被害人自救會指控前知名主播盛竹如因曾幫im.B代言，涉嫌《刑法》詐欺罪、違反《銀行法》，檢方則認為罪嫌不足，將盛竹如不起訴處分，案經告訴人、北檢分別提起再議，經台灣高檢署審查後，認為再議無理由、再議不合法，依法駁回，因此盛竹如獲不起訴確定。

不過，依《刑事訴訟法》258-1條規定，若im.B吸金案被害人或自救會不服盛竹如再議案遭駁回的結果，依法仍可在接獲台高檢駁回處分書後10天內委任律師，具狀向台北地院聲請准許提起自訴，以尋求救濟。

im.B吸金詐騙高達90億元，被害人多達數千人，引發社會關注。不少被害人、自救會成員認為他們是因前知名主播盛竹如曾擔任金隆公司代言人，因為相信盛竹如的專業形象投資被騙損失慘重，認為盛竹如是共犯，控告盛竹如涉嫌《刑法》詐欺罪、違反《銀行法》。

檢方曾經傳喚盛竹如調查，盛竹如坦承有幫金隆公司做廣告，但他不是代言人，他有到金隆公司拍攝影片，他只是依照該公司準備大字報內容照唸，經紀人有拿稿子給他，他看完認為沒有什麼問題就照唸。

檢方認為，盛竹如確實有收取金隆公司1年20萬元的代言費，但他沒有投資，沒有證據證明他知悉im.B詐騙內情，他為金隆拍攝的影片說著「讓我們繼續看下去」，如同他過去拍攝的戲劇影片類似，內容屬廣告效果，難認盛竹如事先知悉金隆公司涉及詐欺吸金，盛竹如罪嫌不足，今年8月偵結將盛竹如不起訴處分。

但眾多告訴人不服，針對盛竹如被控《刑法》詐欺罪部分，聲請再議，而北檢也對盛竹如控違反《銀行法》部分，依職權送再議。台灣高檢署審查後，認為一部分再議無理由、一部分則為再議不合法，依法駁回、簽結，因此盛竹如獲不起訴確定。