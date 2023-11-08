以色列和巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）衝突持續，加薩當局今天公布第5批獲准離開衝突區加薩走廊的外籍人士名單，還是沒有列入巴西公民。

新名單由605名外籍人士組成，有159名德國人、104名羅馬尼亞人、102名烏克蘭人、80名加拿大人、61名法國人、51名摩爾多瓦人、46名菲律賓人和2名英國人。

巴西外交部長維艾拉（Mauro Vieira）指出，以色列外交部長柯恩（Eli Cohen）向他保證，在加薩走廊的34名巴西人將在8日獲准離開衝突地區。

以色列駐巴西大使宗希恩（Daniel Zonshine）重申，以色列對巴西公民沒有敵意，只因想要離開加薩的外籍人士眾多，過程複雜。他並強調與雙邊關係無關，例如印尼雖不承認以色列為主權國家，但印尼公民仍被列入第一批撤離名單。

連接埃及和加薩走廊的拉法（Rafah）關卡是進出巴勒斯坦飛地的唯一通道，以色列、埃及和哈瑪斯達成協議後，自1日以來外籍人士和受傷的巴勒斯坦人已被允許離開加薩。4日以色列轟炸載有受傷人員的救護車車隊後，關卡被關閉，6日才重新開放。

巴西外交部指出，獲准離開加薩走廊的外籍人士名單由埃及和以色列當局擬定。等待離開加薩走廊的34名巴西人目前在靠近埃及邊境的甘尤尼斯（Khan Younes）和拉法避難。

營救巴西公民的計畫從撤離加薩走廊開始，救援團隊已準備好藥品、食物和公車待命，一架巴西空軍飛機在開羅機場等候，隨時可以載運獲准離開加薩的巴西人返國。

由於以色列對加薩走廊進行圍困，巴西和人道主義援助機構報告說，巴勒斯坦飛地缺乏飲用水、電力、食品和藥品。聯合國也指出，允許進入加薩的人道主義援助不夠滿足當地220多萬居民的需求。（編輯：陳惠珍）1121108