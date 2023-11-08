民進黨總統參選人賴清德昨（7）日公布核心小組名單，昔日幫助民眾黨主席柯文哲打台北市長選戰的姚立明也在其中，賴更是喊出「他會幫我打敗柯文哲」。對此，前東華大學教授施正鋒提出不同見解，直言民進黨要打柯，柯根本是求之不得，且柯文哲應該也沒有小辮子在姚立明手上。

據《中評網》8日報導，施正鋒在接受該媒體訪問時提到，綠營前一陣子沒打柯文哲，反而讓柯邊緣化，「現在民進黨打算打柯，柯還求之不得」。施強調，柯文哲拋出的論點都是有步驟的，知道自己要打什麼主題，像上周提到廚餘被批評，就馬上碰到機會做出調整，民進黨想換目標打，反而讓柯覺得是個機會，國民黨總統參選人侯友宜才需要小心，避免受到邊緣化。

另針對姚立明出任賴清德競選總部主任委員，施正峰也做出分析，從姚的太太楊芳玲受到總統蔡英文提名擔任「監委」，儘管老婆或許是個體，但在某個程度上，代表姚從柯陣營轉向民進黨。至於姚立明靠向民進黨，柯文哲是否有損失？施正鋒認為，白營在親民黨、淺藍都有經營出影響力，當前也不需要姚立明了。施也質疑，賴陣營用姚立明能否挖到藍營選票。

施正鋒強調，與侯友宜陣營個性溫和相比，民進黨打柯文哲反而正中其下懷，柯就是在憂愁沒人打可以反擊，且民進黨此舉還有可能造成反效果，因為柯文哲聰明、反應快、學東西也快，一直被打讓柯更高興，有機會露出；反觀賴清德在某種程度跟蔡英文越來越像，碰到很多問題都不敢回答。