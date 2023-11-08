遠傳電信繼日前宣布與文策院共組影視娛樂基金，再加入上述重量級合作夥伴，並在文化部長史哲的見證下共同簽署合作意向書，此戰略聯盟不論在內容創新、海內外行銷與發行、媒體經營、串流平台等領域都具有豐富經驗，期望能合力打造更優質的內容給亞洲以外的觀眾。

遠傳數位娛樂營運長蔡俊榮表示，遠傳非常期待延續與CJ ENM集團過去緊密的合作關係，共同打造跨域影視基金，為全台客戶提供創新且優質的影音服務，成為台灣IP成功進軍國際市場的關鍵推手。

遠傳與CJ ENM合作密切，遠傳子公司「米神國際」正與CJ ENM HK籌畫合拍熱門韓劇《我們的藍調時光》華文版，透過跨國合製，集結各自優勢與經驗，不僅能融入台灣文化元素及深入台灣市場，也能有國際化的視野與行銷能力，幫助台灣影視提昇國際產製與行銷力，這次組成戰略聯盟更深化雙方合作關係，將合作範圍擴大至更多面向娛樂產業。

CJ ENM在電影、電視或音樂上都具有代表作，而CJ ENM Hong Kong身為CJ ENM的區域辦公室位於香港和新加坡，主力將韓國優質內容推廣在電視和數位平台上，也是非韓文內容的發行中心。