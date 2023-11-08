百萬YouTuber Joeman以及網紅蕾菈、湯宇夫妻6日被爆持有大麻，昨天（7日）3人皆透過影片道歉，坦承吸食大麻。一名網友直言，過往高聲量的YouTuber似乎都漸漸走鐘，好奇「目前台灣YouTuber的清流還有誰？」不少網友點名「好味小姐」，認為她從不蹭話題，也不靠別人互相捧。

原PO在批踢踢發文表示，過往高聲量的YouTuber好像都漸漸走鐘，大概只剩下大胃王千千是清流，他細數千千的優點，認為形象好、無負面新聞、沒心機，大多專心工作及分享美食，出產品賺錢也不會引戰。

原PO好奇除了千千以外，台灣YouTuber的清流還有誰？話題一出引發熱烈討論，網友紛紛點名「好味小姐」、「金針菇」、「啾啾鞋」、「黃阿瑪、嘟嘟人、融融」、「Hook、許伯、好味小姐，現在幾乎打開YT就只看這3個」。

其中好味小姐被最多人點名，粉絲大讚「自己一家人就自給自足，從不用蹭話題，也不靠別人互相捧」、「好味小姐，可以不用靠feat（客串合作）的YouTuber感覺比較不會變壞。」

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