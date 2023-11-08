YouTuber「Joeman」及網紅蕾菈夫妻等人驚傳涉嫌吸食毒品遭逮，昨（7）日3人皆發出道歉影片坦承吸毒，而他們未來的發展是否會受到影響引起外界關注；對此，網紅「T妹」認為，只有大陸才有所謂「劣跡藝人」，在台灣是「越罵越紅」，因為台灣人受壓抑型教育影響，容易崇拜說話大聲的人「這一局誰贏？吸毒者」。

T妹在臉書發文指出，自己曾遇過有廠商在合約上註明「社會形象不佳，有權終止合約甚至賠償」；但在民主國家中，個人私生活及社會觀感皆與產品無關，無法混為一談，她表示，只有大陸才有所謂的「劣跡藝人」，但這個標準很抽象「只要黨認定你是劣跡藝人你就是，酸民大批湧入罵你就是，但在台灣卻是『越罵越紅』，這就是流量密碼」。

T妹直言，因為這次的事件，讓原本不紅的人間接增加大批粉絲，還有媒體免費宣傳，之後便會有許多業配上門，她解釋，由於台灣是含蓄社會「只要靠婊人、酸人、罵髒話也可以紅，因為人們容易認為『好敢、好有想法』」，加上台灣是壓抑型教育「只要有人與眾不同、講話大聲、就算都是歪理，人們很容易投入崇拜的眼光」。

因此，T妹認為，這一波會讓這些人迎來事業高峰，畢竟吸食大麻只是個人行為「安啦！大批人關注謝謝各界免費宣傳，業配會接到手軟。嗑藥吸毒都100%不會影響社會形象，反而換來更多流量與關注」未來他們也將繼續拍片「這一局誰贏？吸毒者」。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！