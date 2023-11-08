小編今（8）日精選5件不可不知的國內外財經大事。ETF投資熱、一年規模增逾1兆元，金管會提五大警示。即不需要固定現金流量者，未必要買高股息ETF；高配息頻率ETF代表交易及配息成本也高；訴求ESG或成長潛力的ETF不太適合短期、單筆投資；期貨、槓桿或反向型ETF是策略性投資，盈虧風險極大；ETF有市價與淨值兩價格，要小心折價風險。

【1】ETF過熱？ 金管會發五道警示

證期局副局長高晶萍7日指出，至9月底市場上已有237檔ETF掛牌交易，規模超過3.2兆元，今年以來增加8,600億元，若是從去年9月至今年9月則已增1.1兆元左右，創同期最大增速，顯示ETF成投資人熱門選擇。

【2】明年減稅 全民有感 2025年申報適用

物價上揚，財政部將調高2024年綜合所得稅免稅額、扣除額和課稅級距，2025年5月申報時即可有感減稅，包括免稅額提高5千元至9.7萬元、標準扣除額調高7千元至13.1萬元，薪資所得特別扣除額提高1.1萬元至21.8萬元。

【3】長榮航砸3200億買33架空巴 破台灣史上紀錄

長榮航空再度寫下我國民航史上單筆最大的飛機採購案！長榮航空董事會7日宣布，斥資101億美元向法國空中巴士採購33架空巴士飛機，以當日新台幣兌美元32.197元計算，折合新台幣約3,251.89億元。

【4】2利空夾殺 台塑四寶10月營收全雙減

以巴衝突地緣政治風險升溫、大陸十一長假干擾，台塑四寶10月營收悉數下滑，合計營收1,331.24億元，月減5％、年減7.5％，其中台塑化受油價下跌影響，10月營收月減7.7％；台化月減2.7％，南亞、台塑分別月減1.9％、1.7％。

【5】英特爾傳獲美國防晶片合約 成《晶片法案》最大受惠者

外媒引述消息人士報導，英特爾可望拿下價值數十億美元的美國國防晶片合約，經費將來自拜登內閣去年通過、規模530億美元的《晶片法案》，目的在降低美國軍方對東亞晶片的依賴。