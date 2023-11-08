今年華宏車載防爆膜銷售因開發陸系新客戶成功，訂單加速成長，營業額較去年同期成長20％，公司將持續開拓與新客戶的合作契機，預期防爆膜第4季銷售仍可維持高峰。
另外，因應全球ESG議題持續發酵，客戶對客製化無鎘QD膜應用於電競顯示器與車載的需求日益增加；光電事業部配合材料商開發太陽能背板材，目前送樣驗證中，預計2024年開始出貨。
為公司接班佈局及企業傳承，日前張瑞欽宣布辭去華宏董事長職務，董事會改選新任董事長，由張尊賢接棒。
華宏(8240)通過第3季財報，單季合併營收為20.96億元，毛利率提升至16％，稅後淨利0.75億元，每股盈餘0.60元。公司近年努力朝向調整產品結構，提高產品的附加價值，累計前3季合併營收56.65億元，毛利率略增至約13.9％，稅後淨利1.82億元，年減19.47％，每股盈餘1.69元。
今年華宏車載防爆膜銷售因開發陸系新客戶成功，訂單加速成長，營業額較去年同期成長20％，公司將持續開拓與新客戶的合作契機，預期防爆膜第4季銷售仍可維持高峰。
另外，因應全球ESG議題持續發酵，客戶對客製化無鎘QD膜應用於電競顯示器與車載的需求日益增加；光電事業部配合材料商開發太陽能背板材，目前送樣驗證中，預計2024年開始出貨。
為公司接班佈局及企業傳承，日前張瑞欽宣布辭去華宏董事長職務，董事會改選新任董事長，由張尊賢接棒。
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