今年華宏車載防爆膜銷售因開發陸系新客戶成功，訂單加速成長，營業額較去年同期成長20％，公司將持續開拓與新客戶的合作契機，預期防爆膜第4季銷售仍可維持高峰。

另外，因應全球ESG議題持續發酵，客戶對客製化無鎘QD膜應用於電競顯示器與車載的需求日益增加；光電事業部配合材料商開發太陽能背板材，目前送樣驗證中，預計2024年開始出貨。

為公司接班佈局及企業傳承，日前張瑞欽宣布辭去華宏董事長職務，董事會改選新任董事長，由張尊賢接棒。