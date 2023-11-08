知名導蔡岳勳與老婆于小惠26年婚姻疑似亮起紅燈，先是爆出夫妻倆已經各過各的生活，如今更傳出與大陸較無名氣的26歲女星尚娜過從甚密，如今女方的真面目曝光，引發網友議論。

蔡岳勳先被爆出與大陸女星左小青走得相當近，加上女方處於失婚狀態，傳聞可說是甚囂塵上，不過後來證實是烏龍消息，如今傳出對象其實是演出《七根心簡》中較無名氣的女星尚娜，如今此消息傳得相當開，甚至到了人盡皆知的程度；據悉，尚娜從北京電影學院出身，演過《伏妖‧誅魔鏡》、《變種人：幽靈戰姬》等作品，雖然今年才26歲，微博粉絲也不到5千人，不過作品仍是一部接著一部拍，可說是相當懂得利用周遭資源。

蔡岳勳執導戲劇《七根心簡》與尚娜爆出花邊新聞。（圖／微博）

大陸女星尚娜演出不少知名作品。（圖／微博）

據悉，蔡岳勳、于小惠的關係一度拉警報，尤其在男方2006年拍完《白色巨塔》後，兩人形同分居，甚至到了只差簽字離婚的地步，好在歷經多次修補後，終於重修舊好，不過礙於長時間分隔兩地，各過各的情況之下，導致于小惠只能靠著正能量雞湯圖文自我勉勵，如今傳出婚姻觸礁，兩人則都尚未做出回應。