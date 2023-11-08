法國籍YouTuber「我是路易」能說一口流利的中文，因經常在網路上分享台法兩地的文化差異，以及台灣女友Ada之間的甜蜜互動閃瞎粉絲，今年5月他求婚女友成功受到大批祝福，不過他卻在6日透露已暫時獨自搬到日本，並重回學生身份、學習當地語言，雖然時間只有一個月，但網友不禁好奇女友Ada的反應。

路易旅居台灣多年不但說得一口流利中文，YouTube頻道也經營得有聲有色，5月還和女友求婚成功，然而才剛準備邁入人生新階段的他，日前卻突然驚喜宣布獨自前往東京生活一個月，學習當地語言，路易透露這是自己從小到大的夢想，希望在30歲前盡力完成，目前已經開始上課，對接下來的日子也充滿期待。

對於路易的決定，網友們相當震驚並好奇Ada的反應，擔心兩人感情會因此受到影響；對此，路易也給出解答，透露早在半年前此計畫就開始規劃，未婚妻一直都知情，「非常感激她100%支持我、理解我」。

小倆口的勇氣和相互體諒，一致得到網友的讚賞，紛紛留言表示：「真的好喜歡你們情侶，在一起沒變成對方的羈絆，而是成了更好的自己，可以繼續做自己想做的事情」、「好棒！有時間、有金錢、有支持且愛你的人去實踐夢想」。