55歲名導蔡岳勳與48歲于小惠原本是演藝圈的模範夫妻，兩人結婚23年，不僅是好伴侶也是工作上的最好搭檔，未料今(8日)週刊爆出兩人遠距離婚姻感情生變，蔡岳勳還被爆和女星出雙入對，對此，雙方暫時沒回應。而蔡岳勳和于小惠其實當年交往2個月就閃婚，歷經生孩子後，于小惠坦言婚後才慢慢清醒感到委屈，也多次想改變。

蔡岳勳和于小惠曾一人擔任《白色巨塔》的導演、一人擔任製作人，創造出不少作品，兩人3年前接受《天下雜誌》專訪，于小曾明白表示婚後多次感到委屈，隨著孩子都漸漸長大，于小惠也開始想卸下「孩子的媽」職務，找回自我，她多次想改變，希望有自己的事業。

于小惠當時表示，感謝老公的支持，她成為「蔡岳勳背後的女人」多年，現在換老公和小孩在背後支持她，為此不僅參加起身心成長課程，也有自己的相關著作，看似終於熬過最困苦的時刻，未料今《鏡週刊》報導，雙方2006年合作拍完《白色巨塔》就形同分居，相近如「冰」的態度似乎距離分開只差簽字一步。

蔡岳勳和于小惠感情生變的事實，其實過往也惹出不少笑料，2014年夫妻倆一同參加《痞子英雄：黎明再起》宣傳活動，談到當監製的辛苦，于小惠一度哽咽，還直接下意識地投入一旁趙又廷懷中求安慰，後來才發現抱錯人，讓蔡岳勳一度因綠雲罩頂表情尷尬，趙又廷也忍不住乾笑，主持人也虧于小惠為何不抱自己老公，要抱別人，引來哄堂大笑。