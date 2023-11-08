無論是球隊戰績和農場發展，美東王者金鶯都能完美兼顧，根據大聯盟官網公布消息，金鶯球團執行副總裁兼任總管艾利亞斯（Mike Elias）擊敗勇士安森普洛斯（Alex Anthopoulos）以及響尾蛇哈森（Mike Hazen），榮獲本賽季年度最佳總管。

天賦滿滿的金鶯靠著年輕人打天下，將洋基、紅襪兩支傳統強隊狠狠按在地上，例行賽豪奪101勝，創下隊史單季第4多勝場數，也是球隊自1980年以來再度突破百勝。儘管金鶯數場數領跑整個美聯，但分區系列賽卻遭最終世界大賽冠軍遊騎兵給輕鬆橫掃。

今年40歲的艾利亞斯從2018年開始任職於金鶯球團，上任後針對球員發展體系和國際球探部做出全面改革，包括全明星捕手羅許曼（Adley Rutschman）和被評為陣中MVP的內野手韓德森（Gunnar Henderson），都是在艾利亞斯任內所選進。

《BA》、《ESPN》和《MLB Pipeline》都將金鶯評為大聯盟排名第一的農場系統，2022年狀元郎傑克森哈勒戴（Jackson Holliday）有機會在明年賽季上來大聯盟觀光。除了年度最佳總管外，金鶯海德（Brandon Hyde）也是年度最佳總教練呼聲極高的人選。