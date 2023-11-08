Youtuber Joeman及網紅蕾菈夫妻日前因涉嫌持有大麻被捕，警方依毒品罪移送新北地檢署偵辦，檢方複訊後請回，對此，曾涉及販毒被抓的網紅「Toyz」劉偉健，也開直播談論此事，並質疑為何「驗尿不驗髮？」不過疑似因此遭到Joeman封鎖，讓Toyz不忍砲轟：「小圈圈挺這麼用力」。

Toyz日前在直播間談及Joeman及網紅蕾菈夫妻涉毒一事，當時他對於Joeman涉嫌吸毒沒有驗髮，當初自己卻得執行此步驟，讓他感到不滿「我連大麻都沒有驗出來，為何要去勒戒」，而他也直言：「作為過來人、一個前輩給你一些建議，要自白、至少要認罪，不認罪的話罪罰可能會加倍」。

然而，Toyz突然在社群網站Discord透露，自己遭到對方封鎖，直嗆：「網軍一看就買超大，真的很可悲，小圈圈挺這麼用力」，更諷刺Joeman的同溫層都很偽善，引發網友熱議：「沒事幹嘛封鎖，難道他…」、「感覺互相炒作」、「這算互蹭流量嗎，說不定之後解除了」。

Toyz不滿遭Joeman封鎖。（圖／翻攝自PTT）

事實上，在Joeman發出道歉影片承認呼麻後，多位網紅圈好友紛紛力挺，與他交情相當好的阿滴寫下：「整理情緒，面對錯誤，邁向未來！」，魚乾也在IG轉發影片，稱他是「最尊敬的創作者」，「這次做錯事，勇於面對並改過，還是給你讚」。

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