在《2023臺灣企業領袖調查報告》中提到，企業除須迎接嚴峻挑戰外，還須持續調整體質，有超過六成的台灣企業領袖認為須在六年內轉型，才能維持獲利能力，而其中四成認為要在三年內著手進行轉型。而NaaS架構正好能滿足企業轉型所需，根據市調機構IDC 2023年以資訊長進行的「NaaS全球市場調查報告」指出，企業能從NaaS模式中獲得的好處包括透過訂閱模式的財務彈性，使企業能夠提高與網路成本有關的可預測性及部署敏捷性；其使用者可以快速存取網路管理平台的新特性和新功能，讓企業網路管理零距離、反應處理更迅速；同時企業能夠透過NaaS的雲端管理方式隨時獲得最新技術應用，IT員工不必再為實施新技術而新增負擔。

中華電因應廣大客戶成長需求，提供客戶最完善的代建、代維、代管服務，讓企業客戶「以租代買」大大降低設備取得與維護成本，不僅與客戶面對新興數位轉型挑戰，也降低客戶導入的風險與成本，客戶可依需求彈性選擇機種方案，立即享有產品安全防護功能；同時，藉由雲地整合管理服務，蒐集地端網路實況，在雲端進行AI運算，使隱性問題無所遁形，並結合中華電信服務據點最廣、技術支援最完備及服務量能最充沛的卓越特色，提供即時網路查測，擺脫耗時修復造成的營運中斷問題，讓企業提升IT資源運用效率。

中華電企業客戶分公司張本元總經理指出，中華電積極協助企業實現網路現代化與資安成熟度兩大網路關鍵議題，為此，中華電與HPE Aruba Networking簽署合作協議擴展NaaS雲端服務，並成為全台唯一具備HPE Aruba Networking託管服務(MSP)供應商，聯合推出內建資安功能的網路雲管方案，使中華電成為國內極少數具備IaaS、PaaS、SaaS與NaaS的全方位雲端服務領導者。