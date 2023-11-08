失去至親令人難過，一名遺體美容修復師分享，最近服務到一個案例，家屬因為宗教的關係，無法觸碰父親的遺體，因此當她在替死者清潔的時候，死者的女兒突然上前詢問，能否從背後環抱著她，像她也在幫爸爸洗澡，直到洗完，死者的女兒才鬆手，超感人的舉動，讓不少網友看了淚崩。

一名遺體美容修復師近日在臉書上發文分享，最近服務到很特別的一個案例，因為宗教信仰的緣故，家屬不能觸碰父親的遺體，只有幫忙處理後事的工作人員可以觸碰。

遺體美容修復師表示，當她在替死者清潔大體的時候，死者的女兒突然含淚詢問「我可以抱著妳嗎？就像是我在幫爸爸洗澡一樣！」而她沒有多想就答應了，而死者的女兒就這樣從背後環抱著她，直到她替死者洗完澡。

不少網友看了很感動，認為女兒很努力想跟爸爸有所接觸的舉動令人感動，也認為禮儀師很暖心。不過也有網友認為，過度堅持宗教，可能會留下不少遺憾。