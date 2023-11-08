資深媒體人陳揮文。（中時資料照，黃世麒攝）

國安局長蔡明彥日前證實，有台灣民調單位學者、名嘴受邀至大陸錄製政論節目，並稱陸方意圖介入大選，引起外界關注。對此，資深媒體人陳揮文砲轟，國安局的行為有如側翼與「民進黨輔選局」，應該要立刻公布相關名單，而不是選舉將近就開始四處影射。

民進黨立委羅致政6日在立院外交國防委員會質詢蔡明彥時詢問，是否有台灣民調學者、常上政論節目的名嘴受邀到大陸上節目？蔡回應確有此事，但強調國安局對正常交流不會有意見，若出現異常狀況會特別注意。另外，蔡明彥在被民進黨立委劉世芳質詢時也提到，現在中共介入選舉有好幾種方式，如散布剪輯後的短影音、散布AI生成假訊息等。

陳揮文昨（8）日在政論節目《新聞大白話》直言，國安局的說法實在是太好笑了，「專業到底在哪？」他砲轟，介入選舉的根本就是國安局自己，他們的行為有如側翼、民進黨輔選局。

「太爛了！」陳揮文表示，國安局的職責是負責維護國家安全而非選舉，不要每次選舉到了，就開始四處影射人，他要求國安局，應該立刻公布到底是誰接受大陸招待，以讓全民抵制、下架。