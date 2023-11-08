民進黨總統參選人賴清德昨（7）日公布競選總部組織架構，曾在柯文哲角逐台北市長時擔任總幹事的姚立明接任主委，媒體人羅旺哲認為，此舉明顯看出綠營接下來的選戰布局就是不要讓柯文哲聲勢掉下去，形成穩穩的「三分天下」。

賴清德昨公布姚立明出任競選總部主委後強調，「姚老師會幫助我打敗柯文哲」，引發議論。對此，羅旺哲昨在臉書表示，民進黨這番人事安排，透露出綠營接下來的選戰布局目標很明確，就是對準柯文哲，且當賴清德喊出姚立明會幫他打敗柯時，顯見選舉戰略是「打柯、不理侯」。

羅旺哲認為，民進黨近日不斷在議題上跟民眾黨、柯文哲交鋒，柯的砲火也對向新潮流與賴清德，使得綠、白雙方攻防成為話題。羅旺哲研判，綠營的盤算是不想讓柯文哲聲勢掉下去，還要小幅超過侯友宜，形成穩穩的「三分天下」，甚至讓侯成為去年新竹市長選舉林耕仁的狀態，在議題上逐漸消失、弱化。

羅旺哲強調，綠營在目前選戰仍具有優勢，也是民進黨目前可以玩「三分天下」的本錢。