百萬YouTuber Joeman（翁雋明）6日因涉嫌吸食並持有毒品大麻，住家遭到檢警搜索並依毒品罪移送新北地檢署偵辦，檢察官偵訊後已無保請回。消息爆出後隨即掀起社會輿論，連帶Joeman一個月前發布的《Joe是要對決S2》塔羅、星盤算命影片也再度受到關注。

百萬YouTuber Joeman、蕾拉夫婦持有大麻遭逮 網路輿論炸鍋

以3C科技、開箱美食、豪奢對決等影片內容走紅的Joeman，YouTube頻道坐擁259萬訂閱數，可說是台灣創作者中的頂尖佼佼者，流利口才及專業評測分析形象深植人心，受到不少網友歡迎，沒想到卻傳出持有毒品的消息，讓外界相當震驚，立刻掀起網路爆棚討論。

Joeman涉毒...一夕聲量狂飆6萬筆 「Joe是藥對決」登探索概念熱搜

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以看到，截至今(７）日上午11時為止，Joeman近一週共累積63,645筆網路聲量。11月6日爆出持有大麻消息後討論度更是直線上升，聲量一夕暴漲61,339筆，不但吸引全網關注，歌手謝和弦也在臉書轉貼相關新聞，喊話「挺joeman跟蕾菈，以後都是我的自己人，爛政府大麻合法化哈們」。

除此之外，也有許多網友群起嘲諷，紛紛留言「Joe是藥對決」、「對決又有題材可以拍了」、「掌握流量的那個男人！」、「平價律師vs奢華律師 可以拍一集嗎？」，讓討論熱度持續上升。

另外，觀察Joeman近一週的網路探索概念也可以看到，「網紅爆涉毒」、「持有大麻」以及「Joe是藥對決」等字詞都成為熱搜。

Joeman算命曾問：還能紅多久？ 星座專家神預言「將被1重大事件敲醒」

不僅輿論炸鍋，Joeman一個月前發布的《Joe是要對決S2》算命影片也再被翻出，以塔羅和星盤2種西洋版算命方式為主題進行拍攝，當時他還好奇詢問星座專家白瑜「我還可以紅多久？」，白瑜指出Joeman要有回饋社會的心態，否則將會「被一個重大事件敲醒」，同時表示他會一直紅下去，不過最後可能調整經營模式、退居幕後。事件爆發後，許多網友湧入影片留言區，直呼「太準了老師，妳會紅」、「真的被敲醒了」、「笑瘋，先知，這集奢華企劃錢沒有白花。」、「回頭來看，這個算命蠻值得的」。

【網路溫度計】提醒您－

◎一人吸毒，全家受苦；珍惜生命，拒絕毒害

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